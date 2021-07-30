中國駐俄大使：願研究推動兩國新冠疫苗互認

中國駐俄羅斯大使張漢暉周四（29日）表示，中俄雙方願意研究推動兩國主流新冠疫苗接種的互認工作。

張漢暉接受俄媒訪問時稱，目前中國科興和國藥兩款疫苗已被世界衞生組織批准納入緊急使用清單，俄羅斯的「史普尼克V」疫苗在68國獲得註册，受到良好國際評價；雖然目前歐美等國拒絕承認中、俄疫苗，但中俄雙方願意研究推動兩國主流疫苗接種的互認工作。

張漢暉說，在疫情背景下，中俄經貿合作保持穩定發展，顯示出強大韌性。去年雙邊貿易額1077.77億美元（逾8,400億港元），連續第3年超過千億美元。今年1月至6月，雙邊貿易額630.8億美元（約4920億港元），同比增長28.2%。中國穩居俄羅斯第一大貿易夥伴。此外，中方高度重視中俄人員往來的暢通和安全；自疫情以來，中國駐俄使館開設綠色通道，為參與中俄間重大務實合作和確有緊急人道需求的俄方人員提供簽證等便利，中方願繼續與俄方共克時疫，盡早實現兩國人員正常往來。

張漢暉表示，近年來俄方積極推動對外貿易「去美元化」進程，在本幣結算、購買人民幣計價的金融產品和投資儲備貨幣等方面擴大使用人民幣，顯示中俄在推動雙邊貿易結算多元化方面已取得積極進展；而中方視俄方為優先合作夥伴，願與俄方一同持續深化本幣結算和完善跨境支付系統建設與對接。