台男販毒牟利　遭警方埋伏家中拘捕

台灣高雄市的陳男（中）因販毒被警方拘捕。（中時電子報圖片）

台灣高雄市1名21歲陳姓男子周三（28日）因販毒牟利，被警方在其三民區住所埋伏拘捕。警方在陳男身上及屋內共搜獲28包毒咖啡包、38.68克K仔（氯胺酮）及分裝夾鏈袋、電子磅秤等物品，後以違反毒品危害防制條例罪將其送辦。

台媒周四（29日）引述高雄市刑大偵三隊報道，陳男去年11月起開始做毒品買賣，主打「毒品直送府上服務」，活動範圍在高雄市三民區及鳳山區等地。陳男犯案時十分謹慎，為避警方查緝，多選在深夜至凌晨時段交易，若察覺正遭跟蹤，則會駕車在市內繞行，增加警方偵查的難度。

警方掌握足夠情報後，周三持搜查令前往陳男住處搜索，進屋後先制服與陳男同住的30歲蔡姓男子，然後埋伏等待。待陳男回家開門時，刑警立即上前逮捕，嚇得對方束手就擒。除了毒品等物外，刑警亦在陳男身上搜出10.2萬新台幣（約3.4萬港元）現金，陳男坦承是販毒所得。

事後，警方將陳男移送高雄地檢署偵辦，陳男坦承販毒後，由檢方諭令請回。至於同住的蔡男則因僅涉嫌吸食K仔而被依法移送裁罰。