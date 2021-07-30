LINE遭間諜軟件攻擊　台逾百名政要受影響

多間外媒此前報道，以色列網絡情報公司NSO Group所開發的「飛馬」黑客軟件程式（Pegasus），涉監控記者、人權活動人士、政客等，當中台灣亦受影響。台灣100多名使用通訊軟件LINE的府院及朝野政黨等政要，近日疑同樣遭黑客攻擊，LINE表示已着手加強資安機制，並向執法單位報案。

台媒周三（28日）報道，LINE上周發現部分用戶訊息內容遭擷取外流，經查發現受影響用戶包括府院、軍方、縣市政府及朝野政黨等逾百名政要，且受害者隱私設定中的「Letter Sealing」點對點加密功能遭關閉。報道從入侵手法分析，黑客可能透過「飛馬」發動網侵攻擊。

對此，LINE在上周發布聲明，在系統偵測到異常後，已立即採取必要措施保護用戶，也已向執法單位報案。針對受害用戶身份和人數、黑客攻擊手法，目前已進入調查，但不便透露相關細節。

台刑事局周四（29日）表示，在上周六（24日）已接獲LINE的通知，其公司亦已在周三向該局正式報案。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳認為，以上狀況背後或帶有政治目的，黨團已要求台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）跟法務部展開嚴密調查。