華大海洋研究院運用全新鑑定技術　以證大鵬新區鯨魚品種

鯨魚「小布」自上月29日起接連出現在廣東省深圳市大鵬新區海域，專家起初判定牠為布氏鯨。華大海洋研究院近日表示，院方以環境DNA（eDNA）等技術，鑑定出「小布」屬小布氏鯨（Balaenoptera edeni）。

內媒周四（29日）報道，小布氏鯨與布氏鯨是不同的物種。華大海洋科研人員在「小布」生活的水域進行eDNA水體樣品採集及高通量測序，以4種布氏鯨的線粒體全基因組序列為參考序列，初步確定牠為小布氏鯨。

eDNA技術主要用於檢測陸生和水體環境中微生物（細菌、真菌等），近年開始在水生脊椎動物研究中嶄露頭角，如鯊魚等軟骨魚類，以及多種硬骨魚類。然而，此技術針對個體較大的海洋哺乳動物之研究卻甚少，目前國際上亦尚無採用此技術鑑定小布氏鯨的報道。因此，是次為運用eDNA技術鑑定出小布氏鯨的全球首例。

負責人表示，為了解「小布」的飲食習慣，院方將會進一步分析eDNA數據，解讀數據中魚類的DNA資訊，評估「小布」在大鵬灣活動海域的魚類種類及其豐度，推測其飲食結構，為大型鯨豚類的保護提供科學依據。