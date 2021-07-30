男童街市看金魚跌倒　玻璃割頸大動脈險送命

廣東省惠州市一名9歲男童，近日在街市觀看金魚期間，不慎跌倒被玻璃割傷頸部動脈，流血不止。男童之後送到當地醫院救治，但仍無法止血，估計出血相當於身體一半血量。最後男童連夜轉送廣州一家三甲醫院，經多名專家會診並進行手術，最終將破裂的動脈縫合，男童亦保回一命。

今年9歲的小翁來自惠州，是一個活潑好動的男孩。上周四（22日）他與朋友在街市玩耍時，爬上2米高的位置看金魚卻不慎跌落，被地面的玻璃割傷了左側頸部，並血流不止，嘴唇發白，還短暫失去意識。其父發現後立即帶他趕到惠州當地醫院求醫。

當地醫院隨即嘗試替小翁止血卻不果，其頸部仍血流如注，更出現中度失血性貧血。醫院即使替小翁進行了數碼減影血管造影（DSA），仍難以準確判斷出血位置。醫生估計，小翁當時至少出血2,000毫升，性命危在旦夕。醫院當時向廣州的三甲醫院求助，決定先替小翁進行暫時性壓迫止血，並在充分保障安全的前提下將他轉送到中山大學附屬第一醫院（下稱中山一院）。

當小翁抵達中山一院時，醫護團隊已做好檢查和手術準備。該院耳鼻咽喉科咽喉专科主任雷文斌教授表示，當時小翁有可能再次大出血，一旦失血且短時間內難以有效控制，恐面臨失血性休克、全身器官缺灌注導致功能障礙。幸經多科專家聯手，該院耳鼻咽喉科教授祝小林孫偉副教授等人終於找到出血位置，並由血管外科副教授武日東的協助下，為小翁完成頸動脈破裂縫合修復手術。周日（25日），小翁已轉回普通病房，目前康復情況良好。