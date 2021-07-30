內地昨增64宗確診　張家界籲遊客別前往當地

內地周五（30日）公布前一日新增64宗新冠肺炎確診病例，其中21宗為本地病例，分別為江蘇18宗，湖南2宗和北京1宗。內地多地近日陸續有曾前往湖南張家界魅力湘西劇場觀看表演的市民染疫，當地周四（29日）宣布關閉全部景區，該市疾控中心同日呼籲市民暫不要前往當地旅遊。

過去一日新增的境外輸入病例有43宗，分別為雲南21宗，廣東9宗，上海7宗，福建3宗，遼寧、山東和四川各1宗；同日新增25宗無症狀感染病例，江蘇和湖南各報告4宗本地個案，其餘為境外輸入。至今內地累計92,875人確診，當中4,636人病亡。

湖南張家界市文化旅遊廣電體育局局長鄧劍周四晚表示，截至目前統計，在張家界仍有754個旅行團、共1.19萬人。為了讓這些旅遊行團順利回家，當地已安排退費。遊客在回程中如因交通工具的限制不能正常回家，將由專用的旅遊巴和工作人員協助。

另從周三（28日）晚至周五上午，張家界計劃對多區共37.5萬多進行核酸檢測。截至周四傍晚6時，已完成採樣22.6萬份，完成檢測12萬份。鄰近的株洲市周四發現2無症狀感染病例後，周五宣布即日起所有人非必要不離開當地，如必需離開須持24小時內核酸檢測無感染證明。