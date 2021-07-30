清潔工掃俄羅斯航班染疫成源頭　南京疫情跨省傳播17地

湖南張家界魅力湘西劇場近日有4名同場看演出的觀眾確診，其中3人從遼寧大連搭飛機返回時，曾在江蘇南京祿口機場停留2小時，有專家推測張家界疫情源頭為南京。自本月20日至今，南京疫情已擴散廣東、南京等7省市區17地，單南京市內累計184宗本土確診和1名無症狀感染者。

南京市衞健委周五（30日）召開新聞發布會，副主任楊大鎖表示，本市前一日共新增13宗本土確診，患者涉及學生、貨車司機、清潔工等，年齡最細僅2歲。市疾控中心副主任丁潔表示，從患者病毒基因測序可見，此輪疫情為同一傳播鏈，一名機場清潔工本月10日在清掃從俄羅斯入境的CA910航班的機艙時感染。該清潔工因工作完成後，防護服處理不合規範，導致機場環境和接觸的其他員工感染。

南京疫情傳播鏈波及多個省市，浙江杭州、福建溫州、湖北武漢等多地發布緊急通知，建議民眾暫緩出省旅遊，減少在外省感染的機會。江蘇鹽城市建湖縣周五通報，有3人從南京到張家界旅遊後，再搭高鐵返回南京。惟他們故意隱瞞行程，無集中隔離14日，目前被處以警告和行政拘留。

針對南京疫情出現跨省傳播，中紀委周五亦發文指，疫情暴露出機場、景區等重點場所防控出現漏洞，旅遊旺季人員流動頻繁，進一步增加病毒擴散風險。文章直言，南京祿口機場存在監管不力、管理不專業等問題，各項防疫措施無法落實。中國工程院院士張伯禮表示，另可見機場在垃圾處理、機場清掃等方面出現漏洞，致疫情擴散。