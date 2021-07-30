索錢還賭債遭拒殺懷孕妻燒屍　男子判死刑

年多前上海發生一宗殺妻燒屍案，男子嚴某杰因索錢償還賭債不果，竟用刀刺死懷有身孕的劉姓妻子，並放火毀屍滅迹，造成一屍兩命。案件於去年11月開審，周五（30日）在上海市第一中級人民法院宣判，嚴某杰被判死刑，剝奪政治權利終身。死者父母聞判後稱，將到墓前把判決結果告知女兒，以慰其在天之靈。

去年3月20日，嚴某杰驅車到上海浦東新區彭平路岳父住所，向妻子索要金錢償還賭債遭拒，嚴某杰於是到廚房拿水果刀再度威脅，被拒後持刀戳刺妻子頸部致其死亡。嚴某杰之後在房間用打火機點燃書本等物品後逃離現場，房間及房屋結構事後嚴重損毀。嚴某杰事後主動投案，同日遭上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月3日經上海市浦東新區人民檢察院批准逮捕。

去年10月16日，上海市人民檢察院第一分院以故意殺人及放火罪對嚴某杰追究刑事責任。在起訴書中，檢察院認為嚴某杰有自首情節。而經警方鑑定，嚴某杰的精神鑑定結果完全正常。同年11月19日，上海市第一中級人民法院開庭審理案件，死者的父母受訪時稱，被告殺死女兒，還放火燒屍，手段極其殘忍，強烈要求法院判其死刑，並立即執行。