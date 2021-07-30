台今增21宗本土新冠病例　嘉義出現工廠群聚感染

台灣周五（30日）新增21宗本土新冠肺炎確診病例及4宗境外輸入病例，並連續3日無新增死亡個案。疫情警戒降至二級第4天，疫情平穩的嘉義縣今傳水上鄉一間鋁梯工廠出現群聚感染事件，老闆夫婦及員工、家人等多人染疫。

中央流行疫情指揮中心交代，新增本土確診病例為14名男性和7名女性，年齡介乎未滿10歲至80多歲，個案分布以嘉義縣9宗為最多，其次為台北市7宗、新北市4宗及高雄市1宗，其中2人感染源頭不明。目前，全台累計15,662宗確診，其中787人死亡。

陳時中表示，嘉義縣工廠發生1傳9群聚疫情，繼周四（29日）1名30多歲男子（案15743）確診，再有7名工廠員工及2名家屬確診。衞生部門已為案件相關的78人採樣檢驗，並在周四派出清潔隊前往確診者的住所，以及曾踏足過的10個鄉鎮市、30多個村里進行全面消毒。據悉，該工廠位處偏僻空曠農田處，周圍並無人口密集的民居及商店。陳時中表示，雖案15743的男子可能是起始的源頭群聚案的源頭，但亦有可能是同工廠另一名有北部遊旅市、核酸檢測一度無感染但後來再顯示受感染的員工。

關於疫苗登記亂象，外界對疫苗改打、接種間隔時間、接收短訊有疑問，陳時中表示，周六（31日）下午將在行政院預約平台跟相關單位會召開會議，進一步討論及檢討，以求作出更有效便民措施。