農業部：河南水災影響屬短期　全國糧食價格波動小

國務院農業農村部周五（30日）就農業遇災情況舉行記者會，對於河南特大水災，官員回應稱其對全國糧食的收成影響屬於短期和局部，價格波動幅度小，預計全國今年秋糧面積達到12.9億畝以上，甚至較去年有所增加。

農業農村部市場與信息化司司長唐珂表示，河南雖然是中國冬季小麥和夏季粟米的主要產區，但市場價格尚算平穩，甚至出現微跌。根據周一（26日）數據，小麥的河南收購均價每斤約1.25元（人民幣，下同，約1.5港元），較受災前跌約1分錢。唐珂形容，河南受災前收成好，受災後難儲糧，推動農戶散貨，導致價格微跌。至於粟米，河南在內的華北地區收購價每斤上漲2至3分錢，而全國收購價則平穩維持在每斤約1.3元（約1.56港元）。

農業農村部種植業管理司司長潘文博稱，今年前7個月全國農作物受災6,300多萬畝，比去年同期少9,000多萬畝，比近5年同期少1.2億畝，因此預計全國秋糧會較去年有所增加。至於河南，其整體秋糧面積多達7,500萬畝，無受災面積尚有6,000多萬畝，且長勢好於常年，只要後期沒有大範圍災害，農田管理措施到位，有望通過無災區的好形勢，來彌補災區的損失。