台毒品遺失案揭調查官監守自盜 9人遭起訴

台灣的調查局航業處基隆站（航基站）前年遺失一批冰毒證物，疑為航基站前組長徐宿良監守自盜。事件曝光將近1年，毒品仍下落不明。案件周三（28日）偵結，桃園地檢署依貪污、洗錢、偽造文書等罪，起訴徐男、其妻李翠萍等9人。調查局周五（30日）公布調職名單，其中4人與該案有關。

全案源於航基站在2019年將一批搜獲、重6.5公斤的安非他命（俗稱冰毒）送往鑑定途中遺失後未上報，事件直至去年底才曝光。桃園地檢署調查後發現，徐宿良涉嫌自2012年起勾結黑幫，以氯化鈉等化工原料偷龍換鳳，換成扣案毒品。地檢署查出，徐宿良歷年侵佔毒品交予黑幫販賣，獲利逾1.68億元新台幣（約4,742萬港元）。

桃園地檢署日前依貪污等罪起訴徐宿良等9人，其中徐男及其妻聲押獲准；至於事件中遺失的毒品下落，專案小組正在追查中。調查局長呂文忠周三召開記者會就事件致歉，表示將對徐宿良停職、記2大過免職處分。另案發期間曾任職航基站主任、副主任等職務人員，也先行調離現職待監察院調查處理。

調查局周五公布簡任職務及調查專員職務調整名單，其中4人與徐宿良案有關，包括：秦少興、謝發瑞2名現任督察處簡任督察，於徐宿良涉案期間曾擔任航基站主任，分別調往台北市、新北市調查處擔任專門委員。現任台北市調查處士林調查站主任林東正曾任航基站副主任，則調往總務處擔任專門委員。至於毒品防制處跨境查處科科長謝淑美，於徐宿良涉案期間曾擔任航基站毒品業務主管，也改調資通安全處專門委員。