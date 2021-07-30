較多省份養老金收不抵支 財政部強調是個別問題

國務院人力資源和社會保障部日前表示，由於今年內地減免企業繳交社會保障費用，預計「較多省份養老金會收不抵支」。財政部部長劉昆周五（30日）回應時強調，上述情況只在局部、個別省份出現。資料顯示，2020年全國有21個省市的養老金出現收不抵支的情況。

劉昆在「財政支持全面建成小康社會新聞發布會」上形容，中國發展不平衡、不充分，令個別地方出現養老金收不抵支的問題。財政部將擴大養老金中央調劑額度，即增加由中央撥款予各地的額度，確保各地養老金按時足額發放；各地成功收取養老金後再上繳回中央。

其中，今年的中央調劑基金規模將擴大至9,300億元（人民幣，下同，約1.11萬億港元），較去年的7,398.23億元（約8,904億港元）增加約25.7％。劉昆強調，2020年底養老金結餘為4.5萬億元（約5.41萬億港元），養老金制度運行情況總體平穩。

去年，廣東、北京、福建、江蘇、浙江、上海、山東7地為養老金淨貢獻省份（收取的養老金多於獲撥款）；貴州、雲南和西藏3省、區收益持平；遼寧、黑龍江等其餘省份則為中央調劑機制下的養老金淨受益省（獲撥款的養老金多於收取）。人力資源社會保障部養老保險司司長聶眀雋去年交代，2019年底養老金結餘為5萬億元（約6.01萬億港元）。