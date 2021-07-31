航母打擊群巡南海　英軍稱合法地航行

英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群現時位處南海，對於中國國防部批評英方不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」，英國國防部周五（30日）回應時強調，航空母艦打擊群在南海合法地航行，正採取最直接航線經國際水域赴菲律賓海。

英國皇家海軍周五在社交網發放照片及影片，指航空母艦打擊群在南海某處水域展開雙邊海上補給作業，英國補給艦春潮號同時為航空母艦伊利沙伯女王號及荷蘭護衞艦埃費爾特森號補給，期間F35B隱形戰機從伊利沙伯女王號起飛。英軍稱這展示戰略海洋力量，全球只有少數海軍可以展開遠洋航空母艦行動。

與此同時，根據美國海軍最新發放、周二（27日）拍攝的照片，部署在伊利沙伯女王號的美國海軍陸戰隊F35B隱形戰機，在艦上展開飛行甲板作業。美軍表示，一個自由及開放的印太地區和平穩定，是確保地區及全球更繁榮的關鍵。

英國國防部發言人周五發表聲明，回應中國國防部，表示「我們不是到世界的另一邊挑釁，我們將有信心，但不是對抗性」。伊利沙伯女王號航空母艦打擊群下月將在菲律賓海，與美國、澳洲、法國、日本、新西蘭及南韓展開聯合軍事演習，之後前往日本訪問；外界亦預料它將會合美國航空母艦卡爾文森號。