列車撞死9名工人　3人批捕21官員免職或記大過

從新疆烏魯木齊開往浙江杭州的蘭新鐵路K596列車，上月在甘肅金昌撞上鐵路施工人員，造成9人死亡。國家鐵路局周四（29日）公布事故調查結果，指有工人盲目指揮，違章跨越路軌，施工防護方案存在漏洞等，導致事故發生。事後作業帶班人員周某、現場防護員王某、作業負責人張某，3人已被批准逮捕；另有21名官員被責令辭職或記過處分。

事故調查組指出，搗固穩定車漏油，出現故障，多名工人跨越路軌期間，視線被遮擋，未及時發現前方來車被撞倒。事故直接原因是有關人員盲目指揮、聯控不徹底、現場防護失效、違章跨越線路。

事故暴露出施工防護方案存在漏洞，聯控環節過於複雜，信息傳遞冗長，對講機通話頻道繁忙，存在關鍵行車訊息漏傳，傳遞鏈條不穩定等問題。中國鐵路蘭州局集團有限公司工務部負責全面工作的副主任、負責此項維修作業的工電檢測所所長、安全質量科科長等多名官員被免職等處分。

事故調查組提出多項整改措施，包括提高員工培訓、排查現場工作流程標準、防護措施等，派幹部在維修現場監控，加大監督考核，落實安全責任等。