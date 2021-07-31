「瘦腿手術」缺科學依據　官方禁止應用

內地近年不少女性為追求變美，前往整形醫院進行各種有關手術，其中網上近月更熱傳「小腿神經離斷瘦腿手術」可為女生「永久瘦腿」。不過，國家衞健委周五（30日）在網站發布通知，指上述手術欠缺科學依據，即日起禁止該手術應用於臨床。

通報指出，有個別醫療機構近期對外宣揚以「瘦腿」為目的的「小腿神經離斷術」，即「小腿神經離斷瘦腿手術」，引起社會廣泛關注。為維護人民群眾生命健康權益，當局委託中華醫學會就手術項目進行專家論證，認為該手術缺乏科學依據和循證醫學證據，直接導致神經不可逆損傷和下肢運動功能障礙，存在嚴重安全問題。

根據論證意見，當局按照《醫療技術臨床應用管理辦法》有關規定，禁止有關醫院應用「小腿神經離斷瘦腿手術。同時，要求有關地方各級衞健政部門立即組織及開展清理整頓，對於仍開展該項手術的醫療機構和醫務人員，依據有關法律法規予以處理。

官媒此前曾引述整形專家分析，小腿神經離斷瘦腿手術是切斷小腿一些相對不太重要的肌肉神經分支，讓肌肉失去活力而自然萎縮，最終達到瘦小腿的結果。惟這是一項損害性手術，傷害不可逆轉，目前正規醫院都不會進行。