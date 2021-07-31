台今增11宗本土確診　立陶宛贈台2萬劑新冠疫苗

台灣周六（31日）新增11宗本土新冠肺炎確診病例及1宗境外輸入病例，無新增死亡個案。立陶宛向台灣捐贈2萬劑由英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗（AZ疫苗），於周六上午運抵台灣。台灣的外交部表示感謝，指雙方將加強在各領域的合作與交流，共同增進友誼。

指揮中心表示，新增的本土病例分別有5名男性和6名女性，年齡介於20多歲至60多歲，患者居住地區最多為新北市6宗，其次是台北市4宗和嘉義縣1宗。

嘉義縣某工廠爆發群聚染疫，防疫部門要求當地民眾做核酸檢測。為提升防疫管制措施，開設擴大篩檢站，在水上鄉南靖國小靖西分校的篩查站有上百名民眾排隊做核酸檢測。有民眾表示擔心染疫，遂一早到場做檢測，「認識的人不是確診就是隔離，讓人提心吊膽」。

疫情警戒降至2級後的首個周末，不少民眾外出旅遊。新北市多個景區限制進入的遊客人數，其中新店碧潭風景區於周六中午時間已達第1階段人潮容留管制人數，即景區客流量30％。新北市觀光旅遊局建議民眾不要前往該景區。新北市長侯友宜到烏來區視察人潮及車流，指市內風景區開放以原客流量50%為上限。