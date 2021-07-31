全市今年第3宗日本腦炎　台患者無旅遊史

台灣台南市環保局已派人到當地消毒。

台灣台南市政府衞生局周六（31日）通報，該市出現今年第3宗、全台第18宗日本腦炎確診病例，患者是一名50多歲女子，上周五（23日）發病，正住院接受治療。當局指出，確診女子近期無台灣內外旅遊史，平日活動地點以自己居所為主。

市衞生局交代患者來自下營區，上周五起發燒，至周日（25日）出現頭暈、頭痛、嘔吐，翌日因意識模糊，由家屬送往醫院急症室，周二（27日）入院治療及檢測通報，至周六確診。

當局調查初步認為，患者居所附近2公里範圍內有多處豬舍、鴿舍及水稻田等高風險環境，估計是從上述地點染疫。衞生福利部疾病管制署已派專家前往事發地區尋找病毒孳生源頭；台南市環保局已消毒附近環境，並呼籲鄰近豬舍加強防蚊滅蚊，及為適齡豬隻接種疫苗。

疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例多發生於每年5月至10月，其中6月至7月是流行高峰期。日本腦炎病媒蚊多孳生於水稻田、池塘，豬隻是病毒最主要的宿主。大多數感染日本腦炎的人無明顯症狀，少數會出現發燒、無菌性腦膜炎，嚴重可能導致腦神經功能損傷、昏迷甚至死亡。