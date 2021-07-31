疑因疫情防控失職　鄭州市衞健委黨組書記被撤職

河南省鄭州市剛遭逢罕見洪災，中央曾指示要防止「大災之後有大疫」。不過，鄭州市在周六（31日）通報當地新增一宗新冠肺炎無症狀感染個案，官方表示尚有多宗疑似病例，坦言形勢十分嚴峻。該市市委同日通報，決定免去市衞健委黨組書記、主任付桂榮的職務。

除了付桂榮被免職外，通報同時責令市衞健委黨調整鄭州市第六人民醫院的領導班底，該院黨委書記馬淑煥於同日被免去職務。鄭州市防疫部門同日發通告，下令醫院實行閉環管理，暫停接診病人，部分醫護人員需在家隔離觀察14日。

在周五早上，鄭州市政府曾通報在二七區例行檢查中發現1宗初步確診。39歲女患者經市疾控中心復核，認定為無症狀感染者，暫未發現其他確診病例及密切接觸者，感染源頭暫時未明。不過，該名患者自本月16日起，曾前往市內4間醫院、3間餐館和多家商店，最後於鄭州市第六人民醫院接受隔離治療，足迹遍布多地。

鄭州市委書記徐立毅在周五召開的疫情防控工作緊急會議上坦言，除該名無症狀感染者，全市又發現多宗疑似病例，防控形勢十分嚴峻。市政府又宣布，對新鄭機場、高鐵東站、鄭州火車站等交通樞紐，全市各居民社區、酒店等場所，恢復查驗鄭州健康碼，民眾非必要不能離開該市，或需持有48小時內的核酸檢測無感染報告；全市民眾需做核酸檢測。