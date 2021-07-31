14省份出現本土病例　南京疫情仍有擴散風險

江蘇南京爆發新一波新冠本土疫情，已散播至國內10個省市，多地防控工作緊張。國務院聯防聯控機制周六（31日）在北京召開新聞發布會，國家衞健委新聞發言人米鋒表示，由本月以來全國累計新增328宗本土病例，接近此前5個月的總和，且涉及14個省份。由於目前傳播的印度Delta變種病毒轉移播速度快，增加了防控工作的挑戰；當局已派出專家組趕赴南京、湖南張家界等地指導醫療救治工作。

國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華在會上指出，自南京在本月20日報告本土病例以來，至周五（30日）已出現262宗關聯病例。今次疫情是由Delta變異毒株輸入所引發，其病毒載量高、傳播速度快，加上正值盛夏暑假，大批旅客聚集在旅遊景區，且疫情發生地點起始於人口密集且流通的南京祿口國際機場，導致南京疫情向省內其他地市或省外擴散，相信短期內仍然會有繼續向其他地區擴散的風險。

賀青華續指，目前南京的防控措施仍然有效，病毒的傳染源、傳播途徑已基本清楚；另基於國內目前防控工作實踐，有關防控措施的效果仍然顯著。但他強調，面對Delta病毒，某些地方或可能會出現疫情，有關部門需在響應及決策方面要及時，第一時間開展重點人群、重點場所的排查和管控，確保在最短的時間以最有力的措施切斷傳播途徑。

中國疾控中心研究員馮子健表示，與英國Alpha變種病毒株相比，感染Delta的患者住院風險增加2.6倍，但強調目前現有新冠疫苗對Delta仍然有良好的預防和保護作用。另外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，目前接種疫苗的過程中，不同技術路線的疫苗不能互相替換，建議內地現階段使用同一廠家的同品種疫苗完成接種。