烏合麒麟發布新漫畫　諷刺美國嫁禍疫情源頭於華

曾以畫作諷刺澳洲軍人殺害阿富汗平民，而掀起中澳外交風波的內地青年畫家烏合麒麟，周六（31日）發表最新漫畫，其中被指暗示美國為新冠疫情源頭，卻意圖栽贓和抹黑中國。

烏合麒麟新作名為《神明改造》，配以句子「我為你加冕新冠」。漫畫上，一個頭部為地球狀的巨人被綁在實驗台上，束縛他的為金色的美元、F22戰機、晶片和Twitter符號。巨人的頭部被剖開並插上8支針筒，旁邊一名頭戴美國自由神象皇冠的男子正手持另一支針筒，寓意美國親手把新冠疫情傳播。

巨人腳邊有兩名手戴美國德特里克堡生物實驗室臂章的軍官，兩人頭部被取走並浸泡在福爾馬林，身份疑分別為以統籌生化戰、細菌戰及人體實驗而臭名昭著的日本731部隊長官石井四郎；以及納粹德國宣傳與教育部長戈培爾，其名言為「謊言重複一千遍就是真理」。畫中，戈培爾正在巨人肺部X光圖上手寫下「中國」字樣，寓意美國把新冠源頭嫁禍中國。

畫作發表後吸引眾多內地網民留言支持和解讀，但亦有人表示，「我覺得這種諷刺來諷刺去真沒必要。看累了」。烏合麒麟則回應稱，「對美國的栽贓和抹黑，我們也真的看累了」。