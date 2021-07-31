省內疫情嚴峻　揚州市宣布水陸空交通停運

江蘇省南京爆發新一波新冠疫情，已擴散至國內多個省市。鄰近南京的揚州市周六（31日）新增10宗確診病例，為進一步遏制疫情傳播，省疫情防控工作領導小組交通防控組在晚上發出緊急通知，進一步加強疫情交通防控工作，包括全面暫停進出揚州的國內航班，市內暫停主城區公交、的士、網約車業務；同時關閉20個高速公路收費站出入口。

通報指出，經報國家民航總局同意，全面暫停進出揚州的國內航班，其中揚州泰州國際機場嚴格按照要求，做好旅客全面排查的相關工作。全省各地機場全面加強旅客排查，對本月10日以後有揚州旅居史的旅客，須提供48小時內核酸檢測無感染證明及健康碼綠碼；黃碼、紅碼的旅客需採取相應健康管理措施。

在鐵路客運管控方面，當局要求全省各地鐵路站全面加強旅客排查，通過揚州轄區的鐵路站離開揚州的旅客（不包括中轉），均須提供與上述檢測證明及健康碼。在公共交通和道路客運管控方面，暫停主城區公交、出租、網約車、順風車業務，其他區域乘客乘坐巴士車或出租汽車時，出示綠碼方可乘車。另主城區暫停道路客運站營運，途經揚州的道路客運班車和旅遊包車不得上下人員。

通報最後又提到，關閉所有揚州市汽車渡口和市際渡口，在揚州停靠的船舶，船上人員禁止上岸，岸上人員禁止上船。禁止外地車輛進出揚州所有港口碼頭，貨物進出原則上使用本地車輛，實現封閉運輸，並暫停揚州所有港口碼頭對外轉運作業。另要求各地交通運輸、公安、衞健部門加強應急運輸等服務保障，全力做好搶險救災、應急、醫療等物資運輸保障工作。