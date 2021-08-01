網紅自曝走後門入名校　大學否認再遭質疑

內地一名抖音網紅近日自曝，其父母是內地頂尖學府湖北省武漢市華中科技大學（下稱華科）教師，因此他早年是走後門從二本學校轉入該校，引發輿論熱議。華科上周五（7月30日）發聲明否認説法，該網紅在上周六（7月31日）再度質疑，並要求大學公布數據，之後有傳該網紅帳號被封。

網紅「趙大肥博士」在直播中表示，自己本科、碩士、博士都在華科就讀，像他這種有關係的，就算上二本的學校，之後也可以轉學到華科，沒有人可以查到轉學的任何資訊。不過，有網民留言質疑後，該網紅更指對方肯定是嫉妒，還稱「誰讓你父母不是華科老師」。

華科上周五在官網回應表示：「經查，該網民於2008年報考我校並被錄取，錄取符合高考政策，其父母也非我校教職工。針對該網民不實言論，學校保留追究其法律責任的權利。」

趙大肥博士翌日拍片回應：「華科在聲明裏為甚麼沒有解釋清楚2008年有多少人轉學進華科？最重要的是聲明完全沒有涉及網友關注的核心，到底教師子女有沒有不到一本線還能轉學進華科的事兒。」同日下午，有消息指其帳號因違規已被封，內媒記者查證後發現其影片依然可以觀看。