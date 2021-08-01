鬥牛犬洗牙期間死亡　寵物醫院無診療許可證

雲南省昆明市一隻法國鬥牛犬，近日在當地「愛之家寵物醫院」洗牙期間死亡，主人李女士事後發現該醫院原來並無動物診療許可證，索賠3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元），涉事醫院回應指已賠償1.1萬元（約1.3萬港元），且由於醫院被重新收購，已更換負責人，不了解具體情況。

李女士表示，自己與男友陳先生在上月27日帶狗狗前往上述醫院洗牙，院長告知洗牙需要對狗狗進行麻醉。狗狗進入手術室半小時後，護士通知出現狀況，李女士衝進手術室，看到狗狗在手術台上瞳孔放大、四肢僵直，醫生稱已對狗狗進行3分鐘的搶救但無效，並宣布她的鬥牛犬因麻藥不耐死亡。

李女士憶述，事發當日醫院門口有擺放「因本店經營許可證正在辦理中，暫停寵物診療工作」，她亦拍下醫生使用的急救藥物，發現藥物並無任何中文標籤和註釋，屬違法進口獸藥。她事後知悉，原來這間連鎖寵物醫院，竟因未取得動物診療許可證，曾在本年1月被農業農村局罰款2.9萬元（約3.5萬港元）。

李女士對狗狗的死因存疑，認為這是醫療事故並索賠。院方則稱，他們對狗狗的死亡沒有責任，出於同情才願意付萬元撫卹金，且醫院並無使用李女士所説的違法藥物。李女士接受這筆錢後仍有不滿，稱自己與狗狗有感情，且餵養三年來總計已花去4萬多元（約4.8萬港元），要求賠償3萬元精神損失，她亦已向農業農村局舉報，該部門目前正在調查中。