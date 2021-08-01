內地增75宗新冠確診　8省區53人本土染疫

國家衞健委周日（8月1日）通報稱，內地前一日新增75宗新冠肺炎確診個案，其中22宗為境外輸入，53宗為本土確診，無新增死亡病例；目前累計93,005宗確診，其中4,636人死亡。江蘇南京多個區域自周日開始，進行第三輪全民核酸檢測，居住當地的民眾若未檢測，則需補檢。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為雲南7宗，上海5宗，天津3宗，內蒙古和廣東各2宗，浙江、河南和河南和四川各1宗。而本土病例分別為江蘇30宗，河南12宗，湖南4宗，雲南3宗，福建、山東、湖北和寧夏各1宗。另新增37名無症狀感染者，其中25人為本土感染。目前仍有1,022名患者需留院治療，其中25人為重症病例。

山東煙台市一名60歲張姓男子上周六（7月31日）確診，上月15日曾搭山東航空公司SC4727航班經停南京祿口機場到桂林兩江機場，赴桂林旅遊；至上月19日再搭飛機返回煙台。他上周六因身體不適入院治療，最終檢測發現染疫。

中國工程院院士鍾南山上周六表示，南京疫情整體可控，不太擔心，但非常關注張家界疫情。南京此輪疫情患者多感染Delta印度變種病毒，鍾南山認為，需更新對密切接觸者的概念，「與確診病例在同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天在一起等情況的人，都算是密切接觸者」。