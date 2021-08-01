鄭州全民檢測昨增12確診　醫院防控存漏洞

河南省鄭州市爆發新冠疫情，展開全民核酸檢測，部分區域為此暫停疫苗接種工作。當局周日（1日）通報，過去一日新增12宗新冠肺炎確診病例，另增20名無症狀感染者。當中不少染疫者是市內醫院員工，反映防控工作存在漏洞。市衞健委黨組書記、主任付桂榮被免職後，由鄭州市政協副主席王萬鵬接任。

河南省人民醫院、河南省腫瘤醫院等鄭州地區15間醫院，周日凌晨緊急抽調2,300名醫護人員，趕赴鄭州市疫情防控指揮部確定的二七區、新密市等疫情封閉區、封控區和防控區的數十個街道、社區核酸臨時檢測點，連夜對數十萬名市民進行核酸檢測。鄭州市疫情防控領導小組辦公室過去兩日連發5個疫情防控通告，要求在24小時內迅速開展全民核酸檢測，確保應檢盡檢，強調情況對未從雨災恢復、常駐近千萬人口的鄭州來說非常緊迫和困難。

鄭州市中原區一處接種門診由周日起，暫停轄區內各接種點新冠疫苗接種工作，集中力量開展全民核酸檢測，具體恢復接種時間另行通知。其他區域有居民一早趕到接種門診排隊打針，經開區明湖社區衞生服務中心表示會「打完為止」，並讓15歲以上未成年人接種。

鄭州市疾控中心主任王松強表示，鄭州市第六人民醫院是境外入境人員定點收治醫院，該院上周五（7月30日）出現首宗本土病例後，疫情不斷擴大，主要發生在醫院內部，涉及清潔人員、醫務人員甚至陪護家屬，暫無重症病例。王表示，今次疫情暴露院內感染控制方面出現的不利影響，以及少數醫院的防控工作存在漏洞，要求各地各單位加強隔離點管理，按要求做好健康監測、人員培訓和個人防護，加強醫患同防、人物同防，落實閉環管理，加大核酸檢測頻率等。

王萬鵬接任市衞健委黨組書記後表示，鄭州開展全民核酸檢測，請廣大群眾充分理解和配合。王萬鵬生於1964年11月，是河南新密人，中央黨校經濟管理專業，中央黨校研究生，於1983年8月參加工作。他曾任鄭州市衞生局黨委副書記、常務副局長，歷任市房地產管理局局長、黨委副書記，市住房保障和房地產管理局局長、黨委書記，鄭州市中原區委書記，鄭州市人民政府秘書長，鄭州市政協副主席。