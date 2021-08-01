11縣市發暴雨特報　5地進入一級水浸警戒

台灣南部受到西南氣流影響下起暴雨，高雄和台南的雨量均達到災害等級，兩市政府上周六（7月31日）宣布，周日（8月1日）停工停課。台灣的中央氣象局周日對11個縣市發布豪雨特報，台南市、高雄市、屏東縣等地有局部暴雨或大暴雨，多地水位進入一級警戒，部分地區出現山泥傾瀉等災情。

不少地區在雨彈狂炸下出現水浸，造成交通受阻、民居水浸，大雨仍持續不減。中央氣象局發布豪雨特報，除了台南、高雄及屏東外，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台東縣等都有局部大雨。經濟部水利署在屏東、雲林、彰化、台中及台南發布一級淹水警戒，提醒民眾小心水浸。

持續大雨在台南造成4處道路和12座陸橋封閉或局部封閉，小東路隧道、保安火車站附近的台鐵涵洞等出現水浸，一度深達3米。警方在隧道兩端入口拉起封鎖線，禁止車輛進入，以免發生事故或拋錨。高雄連續3天暴雨累計引發達56宗水浸，仍有19宗未退水，包括前鎮區國道1號末端車道、永安區新港里、阿蓮區中路橋也因雨勢過大，河川水位高漲而封橋。田寮區西德里民居水浸深達1.2米，居民已撤離。

最南端的屏東上周六晚雨勢加大，各地平均雨量在280毫米以上，大漢山監測站錄得的雨量是全台之冠，達305毫米。少見水浸的離島小琉球市區水深及膝，居民形容是數十年難得一見，大嘆：「排水溝沒清嗎？」林邊、佳冬、枋寮等沿海地區亦水浸達30厘米，多個路段與橋樑出現相同情況，甚至要作單向行車管制，有警員指揮交通，不建議車輛通行。