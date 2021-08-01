暴雨侵襲水位急升　炸壩洩洪保濬縣古城

繼河南省鄭州市暴雨成災，同省的鶴壁市濬縣上周六（7月31日）亦迎來暴風雨及雷電天氣，導致該縣大規模停電，大量樹木、高壓電線被吹倒，部分路段漏電。當地河流水位急升，為保住濬縣古城和滑縣城區，該縣王莊鎮在圈裏分洪口炸壩洩洪，多數村莊水浸。

濬縣西陳村大堤義工透露，上周六當地的共渠水位仍在上漲，前線需要不斷加固河堤，但濬縣等河南北部地區當晚9時許有暴風雨來襲，西陳村堤壩中間段多處出現管湧和裂縫，需當局搶修防護堤。濬縣居民稱，當晚暴風雨和閃電交加，除了大壩一線外，縣內多地均出現大規模停電、斷網等情況。

王莊鎮圈裏上周六經過第一次爆破分洪，目前已連續3次拓寬洩洪口。炸壩洩洪前，該處已被掘開的洩洪口長約50米、闊約5米，河流向小灘坡蓄滯洪區的水流速度很快，附近的村莊已被淹浸。

鶴壁市防汛抗旱指揮部辦公室副主任、應急管理局副局長常現順稱，啟用小灘坡蓄滯洪區的主要目的是保住濬縣古城和滑縣城區；若不啟用，安陽滑縣城和鶴壁濬縣城勢必被淹。小灘坡蓄滯洪區啟用後洩洪正常，目前鶴壁的蓄滯洪區已全部啟用。惟當地暴雨持續，防洪形勢仍然嚴峻。