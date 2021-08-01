鄭州定點醫院爆疫　院內防控有疏漏

河南鄭州新增多宗新冠肺炎本土確診個案，此次疫情主要發生在鄭州市第六人民醫院內部，涉及人群包括清潔工、醫務人員，呈現局部散播狀態。有醫生認為，該院多人受感染，說明院內感染控制存在一定的疏漏。

鄭州市疾控中心主任王松強表示，鄭州六院是境外入境人員定點收治醫院，疫情期間收治了鄭州一半以上的確診患者。該院上周五（30日）出現首宗本土病例後，疫情不斷擴大；防疫部門調查染疫者在發病前的行動軌迹可見，多人曾到鄭州六院，涉及清潔人員、醫務人員甚至陪護家屬，暫無重症病例。

王表示，今次疫情暴露院內感染控制方面出現的不利影響，以及少數醫院的防控工作存在漏洞，要求各地各單位加強隔離點管理，按要求做好健康監測、人員培訓和個人防護，加強醫患同防、人物同防，落實閉環管理，加大核酸檢測頻率等。有媒體質疑，該院首宗病例或遠早於上周五。

另有醫生分析指，內地部分地區傳播的Delta變種病毒傳播性非常強，患者若感染此種病毒，可能在一天時間內感染20多人。患者在醫院期間，若有清潔工接觸其物品後受感染，又再將病毒傳給其他同事或病人，便會造成病毒短時間在院內快速傳播。