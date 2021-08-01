愛國者導彈近4年在台試射　美方來台支援

台灣的審計部近日發布2020年預算決算報告，內容披露當地從前年起至明年這4年均在台實施愛國者導彈射擊，全部由美國專案計劃辦公室人員來台支援年度射擊訓練任務。台空軍司令部前年7月為此簽署核定，把2013至2018年愛國者系統後勤勤務案餘款1,415萬餘美元（約1.1億港元），轉用作採購年度訓練靶材及非特定需求等項目。

審計部報告指出，已更名為行政院主計總處的主計處曾於2010年6月11日發函規定，國防部除了因應最新情勢戰備需要等特殊原因要修訂發價書外，不應再以預期採購案仍有餘款等理由，逕自修訂發價書增購零附件或作其他用途，應立即將餘款繳庫。但空軍卻於2016年開立上述採購案的接續案，愛國者系統後勤勤務及效能鑑測的執行期為2016至2020年度，卻以此案尚有餘款為由，直接修訂發價書調整新增項目採購射擊訓練器材，違反主計處函示。

台國防部回應指，將持續要求空軍管制美方持續調降非特定需求項目額度、嚴格把關支出必要性，及依照台軍採購作業規定程序修正發價書，之後將嚴管需求，訂定項目支用範圍與條件，確保符合各項作業規範。該部門又表示，空軍各項軍購案的執行，除了因應最新情勢戰備需要等特殊原因修訂發價書外，將待採購案執行有效期結束便辦理結案作業，並將餘款與非特定需求款項退回繳庫。

另外，台國防部智庫國防安全研究院發布最新的國防安全即時評析，指解放軍兩棲作戰艦近年雖快速成長，但配套仍沒法配合，如726型氣墊登陸艇動力及兩棲兵力不足等。分析指出，大陸的兩棲部隊對台威脅最大，也是台灣不對稱作戰首要打擊目標，應密切觀察並研究如何反制。