解放軍「八一建軍節」　各兵種最新訓練片段亮相

今天（8月1日）是解放軍「八一建軍節」，官媒先後播出陸軍、空軍、武警、海軍及火箭軍當日訓練情況，當中展出多項新型先進裝備。

解放軍陸軍當日舉行99A主戰坦克的戰術訓練。報道介紹，99A坦克是首款配備一流化訊息作戰系統的坦克，其敵我識別系統可自動鑑別敵人。在同一區域，陸軍第82集團軍某旅較早前亦舉行04A步戰車實彈射擊訓練。此外，中國第一藍軍某旅亦組織陸軍特種作戰部隊、航空兵部隊、遠火部隊等多兵種協同實戰訓練，遠程火箭炮精確命中目標。

解放軍北部戰區空軍航空兵某旅舉行自由空戰訓練，派出多架殲11B戰鬥機。此外，運20大型運輸機亦參與空投訓練，在無地面引導、氣象資料下空投，訓練受干擾下的應變能力。空軍航空兵某師亦舉行戰備拉動演練，當中多架轟6K轟炸機配備鷹擊12反艦導彈緊急啟動，準備作戰。

解放軍海軍西沙某水警區當日在西沙永興島綜合訓練場舉行對海射擊、反登陸等演習。此外，北部戰區海軍某岸導團在山東膠東半島舉行全要素實裝演練，官兵架設通訊天線，保證戰時通訊渠道暢通。報道介紹，導彈發射車發射間隔僅幾秒鐘，可精確打擊海上目標。

解放軍火箭軍日前舉行全要素實彈發射演習，各名即將畢業的學員跟隨指揮部命令點火發射東風導彈。火箭軍東風導彈發射一旅參謀長形容，演習目的是使學員熟悉戰場，增強敵情觀念。