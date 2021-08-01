出入管控升級　嚴控中高風險地區人員進京

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組周日（1日）早上召開第112次會議，及首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第63次會議，指揮疫情處理工作，研究進一步從嚴從緊實行首都防控措施。會上宣布提升進京管控等級，嚴控中高風險地區人員進京，並限制出現病例地區的人員進京。

市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇主持今次會議，市委副書記、市長、防控工作領導小組副組長陳吉寧，市委副書記、防控工作領導小組副組長張延昆等出席會議。針對一患者從湖南省張家界回京後上月28日確診，會上指出該市再次出現京外關聯本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，防控壓力持續增大；強調疫情處置要快，排查管控要嚴，加緊溯源並第一時間鎖定密切接觸者，嚴格封控管理病例所在的小區、樓宇等區域和活動場所。

為了嚴防輸入個案，會上宣布全面升級首都國際機場、大興國際機場防控措施，提升進京管控等級，嚴控中高風險地區人員進京，限制疫區人員進京，暫停來京航班、列車及客車班線，並加強鐵路、民航和公路檢查站查驗。各級各類醫療機構履行院內感染防控責任，有關部門提前研究秋季開學防疫工作，確保師生和校園安全。

另外，在京黨政機關和國有企事業單位人員原則上，不得前往中高風險地區所在市；該市確診病例住所及單位所在街道和單位人員原則上不出京。當局同時加強旅遊管理，旅行社不得開展從北京赴中高風險地區所在市旅遊的相關業務，不接待曾到中高風險地區所在市的人來京；又嚴格控制公園景區人流規模，落實「限量、預約、錯峰」要求。