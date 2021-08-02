民營企業家誤遭羈押421天　檢方撤控賠逾23.5萬人民幣

遼寧省朝陽市的民營企業家張福東，2018年4月被警方以合同詐騙為由羈押，至2019年5月因證據不足獲釋，不予起訴；期間遭拘留421天。內媒周日（8月1日）報道，朝陽北票市檢察院早前依法向張福東賠償精神損害撫慰金、人身自由賠償金合共23.5萬元（人民幣，下同，約28.2萬港元）。

張福東憶述，他原本在大連市經營企業，經北票市2005年招商引資，改至當地投資建廠。他形容，自己多年來也算為當地經濟發展做出了一些貢獻。但到2016年6月，北票市公安局以合同詐騙對張福東立案偵查，2017年被批准逮捕，至2018年正式羈押。

警方調查梳理，張福東2012年初向當地商人柴井玉提出合作投資「大連新國際車城項目」，但柴井玉投資逾6,000萬元（約7,217萬港元）後，卻未得一分股權，張福東更涉嫌侵吞投資款項。柴井玉隨後到當地公安機關報案，警方認定張福東欺騙柴井玉投資，行為構成合同詐騙罪。

張福東反駁指，早在2014年11月，他已向柴井玉及其妻子轉讓了25%股權。該案進入審查起訴階段後，經市檢察院兩次退回公安機關補充偵查，認為張福東合同詐騙事實不清、證據不足。2019年5月29日，張福東被取保候審；翌日，檢方以事實不清、證據不足為由，決定不起訴張福東。