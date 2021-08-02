警破盜版光碟工廠　拘3人涉額達4000萬人民幣

四川宜賓市公安局翠屏區分局上周六（7月31日）通報，警方近日已成功偵破由全國掃黃打非辦及公安部督辦的「3·16」非法經營案件，摧毀一間非法出版物生產工廠，拘捕3名疑犯，繳獲超過300萬份非法出版物，涉案價僅高達4,000萬元（人民幣，下同，約4,800萬港元）。

警方今年3月偵辦一宗跨省特大侵犯著作權案件時，在昆明籍朱姓疑犯處查獲一批數量龐大、製作精良的盜版刊物，當中除了雲南山歌、流行金曲、各類影視作品外，還包括數千張《你好，李煥英》、《唐人街探案3》、《刺殺小說家》等當時仍在上映的電影盜版光碟；經辦案人員初步評估，單是現場繳獲的物品便價值1,000萬元（1,200萬港元）。

由於繳獲的盜版光碟等物品未有明確標注生產地址，加上警員僅繳獲少數生產設備，警方認定單憑朱某一人，難以製作數量如此龐大的盜版刊物，於是循線追蹤背後的生產工廠。

朱某接受警方盤問後，終承認從2017年以來，他便多次從德陽市「某山數碼」工廠購買盜版刊物，同時亦利用自身設備量產盜版刊物；4年間，他至少從「某山數碼」工廠購買盜版光碟超過200萬，並通過線下銷售方式，銷往四川、貴州、雲南3省市場。

警方經深入調查後採取行動，迅速拘捕「某山數碼」工廠負責人李某、蘇某和康某，同時查封該工廠。目前，朱某已被依法移送起訴，李某、蘇某和康某則被警方採取刑事強制措施。