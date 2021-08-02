英航母離開南海　抵西太平洋準備演習

英國皇家海軍周日（1日）宣布，伊利沙伯女王號航空母艦打擊群已經由呂宋海峽離開南海，正式駛入屬於西太平洋的菲律賓海，準備參加本月在區內舉行的聯合軍事演習。美國軍方同日亦公布，伊利沙伯女王號未來數周內到訪關島。

英國皇家海軍表示，航空母艦打擊群駛入西太平洋是重要時刻，指它在東大西洋及地中海展開部署行動，航行大約1.6萬公里後終於來到西太平洋；又稱過去數周為伊利沙伯女王號提供首個機會，展開遠洋航空母艦行動，代表英方可以向區內盟友及夥伴，提供一個實質的航空母艦打擊群，準備貢獻於海洋安全。

與此同時，美國關島安德森空軍基地周日表示，英國航空母艦打擊群未來數周將到訪該個西太平洋戰略重地。對於伊利沙伯女王號早前公布有100名船員感染新冠肺炎，基地表示去年曾經接待同樣爆疫的美國海軍航空母艦羅斯福號，所以有信心可以在安全完成的情況下，安排伊利沙伯女王號參加在關島的演習。

根據英國國防部公開的資料，伊利沙伯女王號對上一次停靠外國港口，是一個月前到訪塞浦路斯利馬索爾。該艦完成演習後，下月將與隨行艦艇訪問日本。