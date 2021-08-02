為3歲女童圓夢　義工冒雨改建豬舍為大屋

台灣雲林縣四湖鄉一戶四口家庭住在老舊豬舍改建的房子，不堪風吹雨打有倒塌之虞。家中3歲小妹妹希望有一間大屋讓家人入住，將心願畫成圖，台灣希望義工團發現後決定為她圓夢。義工團一行90多人上周六（7月31日）到四湖鄉建屋，雖然天公不作美降下大雨，但義工仍冒雨動工，料於下周日（8月8日）完成。

家住四湖鄉鹿場村的鄭姓小妹妹，全家住在向親友借來、由豬舍改建的50多年樓齡破舊房子，屋內還得靠幾根木棍撐着屋頂，遇上強風大雨恐怕會倒塌。鄭小妹今年初畫了夢想要一間大房子的圖畫，透過媽媽的Facebook傳開去。台灣希望義工團看到後到場了解，得知鄭家除了鄭小妹及其父母外，還有患癌的祖母，一家人僅靠父母打工幫傭賺來的2萬多元新台幣（約5,600港元）收入維生，生活困苦，根本無力修建房屋。

義工將鄭小妹家中狀況呈報給義工團總部，再派員到鄭家探視後，認為他們雖然不是中低收入戶，但確實需要扶助，決定為鄭小妹圓夢，計劃建造一間花費約70萬元新台幣（約19萬港元）的三房兩廳鋼骨鐵皮屋供其一家人居住，面積比之前大逾兩倍。義工團原定於5月動工，但因碰上疫情三級警戒，工程一直延至最近才展開。義工上周六冒雨施工，在泥濘地上搭起房舍鋼架，沒有一個人喊苦。