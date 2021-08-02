揭「中國百慕達」神秘面紗　探險家劉勇率團徒步穿越

四川樂山市的黑竹溝因磁場奇特，向來獲喻為「中國百慕達」。四川樂山市峨邊縣政府上周六（7月31日）公布，著名極限探險家劉勇日前成功帶領科研考察探險隊，歷經4日3夜徒步穿越黑竹溝核心地帶，揭秘種種未解之謎。

黑竹溝景區位於峨邊縣黑竹溝鎮，總面積838平方公里。由於黑竹溝正好地處北緯30°，和百慕達三角和埃及金字塔處於同一緯度，從上世紀80年代開始一直流傳神秘傳說，最多為人畜進入黑竹溝後的失蹤之謎。

本次探險團由四川旅遊學院教授劉勇擔綱隊長，其年過半百，從事極限探險近30年，足迹遍布喜瑪拉雅、喀喇崑崙、橫斷山脈、阿爾卑斯山脈等。劉勇回憶稱，他6月21日中午帶領9人探險隊出發，從海拔3,280米的榮宏得林帶，開始翻山越嶺向南進入無人區，在山林、河谷和絕壁之間緩慢前行，整個探險途中險象環生。

他指，特別是第二日進入絕壁溝時，一個高達80至90米的大型瀑布阻斷前進道路，探險一時陷入困境。幸經團隊不斷探路和商議，最後隊員從高達120米的濕滑懸崖上，以繩索緩緩下滑，最終進入絕壁溝底。

經過4天3夜的艱難探索，探險隊終於在6月24日下午近5時，從羅索依達河的下游馬家壩走出深山，成功完成此次徒步探險穿越，第一次探明黑竹溝地磁異常帶的核心探險線路。劉勇形容，探險途中經歷種種驚險，「危險有時就在那一絲毫和一剎那」。

據透露，探險隊今年內將再次深入黑竹溝地區，完成另一條探險線路的勘測科考，未來也將逐步探明黑竹溝內其他幾條探險線路。當地政府目前正計劃在黑竹溝，打造國內首個以探險迷蹤為主題的山地旅遊景區。