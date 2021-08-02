內地昨增98宗確診　南京機場關聯感染擴至15省

內地周一（2日）公布前一日新增98宗新冠肺炎確診個案，其中55宗本地病例，江蘇佔最多40宗，其餘湖南7宗，北京和湖北各2宗，山東、河南、海南和雲南各1宗。截至周日（1日）這輪最先在江蘇南京爆發的本地疫情，至今已蔓延15個省市，關聯病例累計超過300宗。

過去一日，內地新增43宗境外輸入病例，分別為雲南16宗，北京和福建各4宗，內蒙古、江蘇、陝西各3宗，上海、山東、河南、廣東和四川各2宗）；同日新增60宗無症狀感染病例，其中44宗屬本地個案，分別為河南28宗，湖南11宗，江蘇和湖北2宗，北京1宗。無新增死亡或疑似病例，至今內地累計93,103人確診，當中4,636人病亡。

據國家衞健委統計顯示，內地7月共報告381宗本土確診病例，接近之前5個月本地病例的總和。南京衞健委副主任楊大鎖周日表示，截至當日凌晨零時，該市累計報告204宗本地確診病例。除南京外，同省淮安、揚州、宿遷也出現感染病例。至於出現與南京關聯感染病例的其他省市則包括：河南、北京、山東、重慶、海南、湖南、福建、四川、湖北、寧夏、安徽、廣東、遼寧和雲南。

國務院副總理孫春蘭於上周四（7月29日）至周日在南京調研疫情防控工作，聽取當地工作情況匯報。她指出，要對機場及周邊地區人員轉送集中隔離，開展消毒，防止病毒再次傳播。另南京市江寧區疫情聯防聯控工作指揮部周日宣布，當地於周一至周二（8月3日）將在全區展開第4輪全民核酸檢測，呼籲當地所有居民非必要不外出。