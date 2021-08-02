印度稱中印軍長級會談進展積極　或一兩日內發表聯合聲明

中國與印度在相隔近4個月後，上周六（7月31日）在實控近中方一側的莫爾多舉行第12輪軍長級會談。據知，會談持續約9小時，是歷來最短的一次。會後印度媒體披露，會談取得「積極進展」，雙方或於未來一兩天內發表聯合聲明，惟官方未有正式公布。

印度媒體周日（8月1日）報道，印度代表團由列城的第14軍團司令梅農（PGK Menon）率領，中方則由南疆軍區司令員柳林率領，會談目的是希望就熱泉（Hot Springs）、高格拉（Gogra）地區兩軍脫離接觸達成諒解。雙方還討論了「在其他摩擦點緩和情緒的具體細節，包括推進脫離接觸程序，共同維護邊境地區穩定」。據印方消息人士稱，有迹象表明雙方在此前僵持不下的上述地區脫離接觸問題「似乎有所突破」。

報道稱，在向各自軍政決策層匯報會談進展前，雙方都不會作出結論性的表態。另一名印方消息人士向印度透露，印方的底線仍是將對峙地區恢復至去年4月底前原狀。在今年4月舉行的對上一次會談中，印方代表曾要求在溫泉、高格拉地區脫離接觸，並恢復印軍對德普桑地區（Depsang）「不受阻礙的巡邏權」，惟後來取得的進展很有限。印方表示，雙方可在完成脫離接觸的步驟後，於「拉達克東部地區」實現武力降級。

有印度政府官員和智庫學者向內媒表示，中印邊境緊張局勢不會進一步升級。一名印度官員表示，印方不支持爆發邊境衝突，「毫無疑問，這樣的行為不符合任何一方的利益」。同一官員又指，中印邊境局勢是過去40多年來最緊張，「後續重建互信將比當前談判更為艱難，而且一旦雙方完成武力降級後，很可能需要重新達成新的協議或升級現有協議」。