株洲單日9宗確診及感染　要求市民居家3日

江蘇南京疫情在湖南張家界形成二次傳播後，其他省市陸續報告有張家界市旅居史的感染者，疫情快速擴散連中國工程院院士鍾南山也表示關注。鄰近張家界的株洲周一（2日）通報新增9宗確診和感染病例，同日該市公布主城區市民居家休息3日。同樣出現南京關聯病例的北京，則要求當地黨政機關和國企員工不得前往中高風險地區。

湖南衞健委周一報告，該省前一日新增7宗確診病例，株洲和張家界各有3宗，益陽市1宗，另同日新增11宗無症狀感染病例，株洲佔6宗最多，其中石峰區1名患者上月中曾停留南京祿口機場。株洲市委疫情防控工作領導小組周日宣布，為防止疫情擴散，從8月2日起一連3天，除從事疫情防控及有關緊急公務的人員外，主城區5地所有市民一律居家休息，不得外出或互訪。學校師生員工亦暫停所有外出考察及培訓活動。

北京市衞健委周一公布，5月中旬以來，內地多地相繼發生聚集性疫情，並向其他省市持續外溢，北京也出現疫情關聯病例，疫情形勢嚴峻複雜，該市面臨的疫情風險和防控壓力持續增大，因此除嚴格管理政黨及國企人員進出外，亦要求市民最大限度減少離京前往境外或國內中高風險所在地。