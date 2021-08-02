朱立倫指國民黨失國際重視　宣布角逐黨主席

台灣的國民黨將於今年9月25日舉行改選，前主席朱立倫周一（2日）上午透過Facebook宣布參選主席，他強調目前該黨擁在14縣市執政，黨中央卻未能充分發揮領導力，以致該黨逐漸失去國際的重視、對岸的溝通渠道，以及台灣民眾的信任和支持。他表示國民黨必須改變，才能打贏未來選戰，更要改變台灣獨裁霸道的政治現狀。

朱立倫在參選宣言中表示，國民黨有光榮的歷史，面對新時代的轉型與挑戰，不同世代想法的碰撞，不同社會群體的需求，這些都需要誠懇溝通、包容協調，才能化解歧異，整合所有力量並肩作戰。他認為，此時此刻國民黨需要的是有效的領導，必須連結過往執政經驗與現有的地方執政成果，擘畫未來重返執政的願景與藍圖。

他指假如當選，首要任務是面對來年舉行的地方選舉，「我會扛起完全的責任，一定要打贏選戰」。至於2024年舉行的總統與立委選舉，他強調會全心無私地推出最強的候選人，務求贏得選舉、重返執政。談到對國際情勢與兩岸僵局的看法，他強調堅守「中華民國，自由民主」的立場，又表示會重新加強與美國、日本等重要國際友邦的互信溝通，更要恢復兩岸的良性互動與交流平台，維護兩岸和平，促進區域安全的穩定。

朱立倫曾任行政院副院長、新北市長，2016年曾代表國民黨參加台灣總統選舉，但以逾300萬票落敗。2020年台灣總統選舉，他再宣布參選，但在黨內初選中不敵韓國瑜，未獲黨內提名。