台研究進一步放寬防疫規定　雙北市料公布開放堂食

台灣自上月27日將防疫警戒降至2級後至今近一周，疫情持續穩定。行政院周一（2日）召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌會後表示，將研究是否於下周再適度放寬管制。至於仍未開放餐飲堂食的台北市和新北市，有消息指周一將公布最新放寬的指引及實施安排。

行政院發言人羅秉成表示，周一會議針對全球疫情概況、防疫及醫療物資整備、疫苗接種情況，以及警戒降為二級後相關管制措施執行情形等議題進行討論。疫情指揮中心指出，目前台灣疫苗接種人口覆蓋率為33.48%，共825萬人次已接種。

蘇貞昌聽後表示，鑑於國際疫情尚未趨緩，周邊國家及地區仍有疫情擴大或擴散情況，因此邊境管制仍需維持強度，要求指揮中心及各部會持續觀察疫情發展。蘇貞昌指示行政院秘書長李孟諺於本周邀集相關部會，再次盤點管制措施執行狀況，研究是否可在8月10日後進一步適度鬆綁。

台灣多地警戒降至2級後陸續開放餐飲堂食，但本地確診數最多的台北和新北則謹慎應對，至今未開放，因而遭抨擊，更有餐廳稱快撐不下去。台北市長柯文哲日前提出，平均每天病例少於10宗、不明感染少於2宗才開放。相關官員透露，在疫情趨緩後，確實已朝開放堂食的方向規劃。新北市市長侯友宜也暗示，與台北市討論後會有好消息宣布。