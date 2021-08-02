南京兒童患者多為家庭聚集發病　年齡最小僅8個月大

江蘇省南京市自7月20日於南京祿口機場驗出多名工作人員感染新冠肺炎病毒後，疫情持續擴大至全國多地。該市市政府周一（2日）舉行記者會通報，本輪215宗本土確診病例中，有多名兒童感染，年齡最小患者僅8個月大。

南京市衞健委副主任楊大鎖稱，這次兒童的流行病學發病特點是以家庭為單位的聚集性發病。針對14歲以下病患，收治過程中考慮到其生活、成長、心理需要，特別安排按家庭分配病房。經過治療，目前病區患兒總體病情穩定，尚未發生重症病例。楊大鎖提醒，由於兒童的自身防護意識不強，希望家長做好自身和孩子的防護，如懷疑自己與已知感染者有接觸史，家長應主動、及時聯絡社區。

在同一場合上，南京市市場監管局副局長黃明春稱，當地自7月21日展開專項檢查以來，市各級市監部門共檢查藥房、超市、商舖等4,340家次，查處2宗價格違法案件，查處5宗口罩過期、口罩產品說明書不符標準案件，同時處理30宗消費者投訴舉報。另對全市零售藥房禁售四類藥品（退燒藥、止咳藥、抗生素藥、抗病毒藥）展開檢查督查，現場檢查藥房2,142家，網上檢查572家，目前責令整改69家，對其中17家多次違規藥房責令停業整頓。