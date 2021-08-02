今增12宗本土確診　專家質疑台製高端疫苗保護力

台灣周一（8月2日）公布新增12宗新冠肺炎本土確診及2宗境外輸入病例，無新增死亡病例。台製高端疫苗預計今晚完成封緘；衞福部食品藥物管理署公開台製高端EUA會議記錄，顯示多位專家質疑疫苗對印度Delta等變種病毒的保護力。另外，中央流行疫情指揮中心將規劃新冠疫苗預約平台的批次預約等功能，加速推動疫苗接種作業。

指揮中心指揮官陳時中交代，新增本土病例為10名男性及2名女性，年齡介乎10多歲至70多歲，個案分布以桃園市5宗為最多，其次為新北市3宗、台北市2宗、基隆市及高雄市各1宗；其中9宗為已知感染源、3宗源頭不明。

食藥署表示，26.5萬劑高端疫苗的審查與檢驗已在上周五（7月30日）晚完成，並核發封緘證明書，預計今晚可完成封緘，隨即開始配發至各地。惟封緘檢驗時間無法縮短，需要約30天，使外界十分關注首批供應的數量、最快可供接種的時間。

高端疫苗EUA審查過程爭議不斷，高端疫苗緊急授權的專家審查會議紀錄中顯示，至少有4名專家指出，該疫苗對於變異病毒株的保護力尚待確認。專家指，高端疫苗對原始病毒株、D614G及巴西Gamma變種病毒株的防治效果較佳，但對南非Beta及印度Delta變種株則較差。專家認為，面對目前主要流行的Delta病毒株，應增強疫苗對其的保護效力。