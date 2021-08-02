全省洪災急增至302人遇難　國務院成立鄭州調查組問責

河南省政府周一（8月2日）召開防汛救災新聞發布會公布，截至當日中午，全省因洪澇災害遇難人數增至302人，其中292人來自鄭州；全省尚有50人失蹤。國務院同日宣布成立調查組，由應急管理部牽頭調查鄭州抗洪狀況，對存在失職瀆職的行為依法依規予以問責追責。

河南省長王凱在省級會議上代表省委、省政府，向遇難人士表示沉痛哀悼，向家屬和親人表示慰問。會議開始時，在場人員全體起立向遇難者默哀。​當局表示，其餘分別有7名遇難者來自新鄉市、2人來自平頂山市，1人來自漯河市；鄭州市和新鄉市目前分別尚有47人和3人失蹤。全省至今共有150個縣（市、區）、1,663個鄉鎮、約1,453萬人受災；組織緊急避險93萬人，撤離並安置147萬人；倒塌房屋約8.9萬間；農作物受災面積872萬畝，絕收面積380萬畝，直接經濟損失約1,142億元人民幣（約1,374億港元）。

鄭州市長侯紅則交代，鄭州遇難者中189人因洪水、泥石流喪生，54人因房屋倒塌遇難，39人在地下室、車庫、地下管網等地下空間溺亡，鄭州地鐵5號線有14人遇難，京廣路隧道有6人遇難，另有其他遇難者10人。