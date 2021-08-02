水利部發緊急通知　要求實現水庫不潰壩目標

近月多地水壩因連日暴雨導致潰壩，造成不同程度災情。

為響應國家防總副總指揮、水利部部長李國英要求，水利部辦公廳上周六（7月31日）通報，要求各地要認真貫徹落實《水利部辦公廳關於全力做好水庫安全度汛工作的緊急通知》（下簡稱《通知》），加強高風險水庫安全度汛，全力實現水庫不潰壩目標。

內媒周一（2日）引述《通知》指，全國目前防汛形勢十分嚴峻，颱風的來襲令水庫安全受到嚴重威脅，因此要求各地進一步強化水庫安全度汛工作，若水庫存在危險因素，如老化問題嚴重，原則上一律須在主汛期空庫運行，以免其潰壩造成更大災害。

《通知》又指，各地應持續排查水庫的安全隱患，逐一檢視水庫運行狀況，尤其是高風險水庫的控制運行措施安排，研判工程安全風險，針對已知問題以制訂「一庫一策」，盡力消除風險會帶來的隱患，嚴防垮壩事件發生，以保障人民的性命安全及工程安全。

水利部強調，各地應嚴格落實大壩安全責任制，小型水庫的行政、技術、巡查三者須各司其職，加強日常巡查，確保每一座水庫遇緊急情況能時都能及早發布預警，緊急採取搶險措施，及時撤離危險地區群眾。