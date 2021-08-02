鄭州市娛樂場所即日起停業　國務院派工作組指導防疫

河南鄭州市經歷大災後，再次出現疫情；市政府周一（2日）晚上公布，從上月30日至周一下午6時，全市共新增13宗本土確診病例，50宗無症狀感染，確診患者均為輕症。經基因測序，最初兩名感染者與從緬甸入境並在該市第六人民醫院接受治療的患者的病毒株高度同源，均為Delta變種病毒株。

當局指，現時63名感染者絕大多數與鄭州市第六人民醫院有關聯，個別人員雖然與該院沒明顯交集，但其居住地在該院附近，或近期曾到該區域活動。市政府目前已從衞健、公安、交通、大數據等相關部門抽調849人，組建市縣兩級16支流行病學調查隊，力求迅速掌握疫情波及範圍及人群。

另當局宣布，全市酒店、賓館等住宿功能場所，以及密閉公共場所均恢復掃碼驗碼，加強員工健康監測；市內中高風險地區暫停一切聚集活動，低風險地區暫停100人以上聚集活動審批。另全市A級景區、網吧、卡拉OK等娛樂場所即時關停；並對已劃定的防控區域執行更嚴格的管控措施，區內全體人員實行「只進不出、嚴禁聚集」。當局亦呼籲市民非必要不要離開鄭州市，需離開鄭州的市民，均須持有48小時內未染疫證明。

此外，國務院聯防聯控機制綜合組已派出由國家衞健委、國家疾病預防控制局領導帶隊的工作組，趕赴河南鄭州市指導疫情處置和醫療救治工作。