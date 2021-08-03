非法代孕市場猖獗　女大生95萬人民幣出借子宮

內地近年非法代孕、賣嬰市場猖獗，被指與早年生育政策限制影響深遠有關。內媒周一（2日）踢爆，山東省濰坊市一間醫療公司涉嫌非法提供代孕及販賣嬰兒服務，女負責人聲稱孕母均具大學學歷，新生兒及代孕費一口價共95萬元人民幣（約114萬港元）；其目前已承諾自首，奎文區警方已立案偵查。

一名專門對抗拐童罪行的志願者表示，他在去年起臥底加入一個嬰兒販賣團夥的微信群組，群內約100人，來自全國多個省市。志願者在群組自稱無法生育、渴望擁有女兒，不久即獲一間醫療公司負責人「朱姐」（化名）聯絡接洽。朱女表示可指供一名預產期為7月20日的新生嬰兒，無遺傳病史，要求交易當天付款且只收現金。

據朱女介紹，孕母今年27歲，育有一個4歲的女兒，她早前因嚴重燙傷需要植皮，因價格昂貴才打算賣女求財。按買賣流程，孕婦交易當天將於上午被推入產房，買家可在手術室外等候檢驗嬰兒是否健康出生。接下來三天，嬰兒由育嬰師看護，接受聽力、視力、黃疸指數等新生兒疾病篩查，通過檢查後即可抱走。

朱女自述稱，她曾是一名教師，和現任丈夫再婚後因無法受孕，開始了長達10年的「尋子之路」，並偶然走入了代孕中介一行，逐漸拓展業務。她透露，其客戶主要來自山東省內，每年至少有20、30人諮詢，包括一些90後，形容「新生兒相當搶手」，利潤頗高。