網絡名人涉盜伐林木遭刑拘　曾實名舉報「曹園」事件

內地傳媒周一（2日）引述黑龍江牡丹江市警方消息指，曾因實名舉報黑龍江牡丹江市「曹園」事件而聲名大噪的56歲網絡名人張學成，近日因涉嫌盜伐林木罪，已被該市公安局森林公安分局刑事拘留，現時羈押於牡丹江市公安局看守所。

據報道，涉案林地與私建莊園「曹園」一樣坐落於牡丹江市張廣才嶺，只有一路之隔；該林地權屬國有，在全國林地保護利用規劃中為三級保護林地，為商品林，經審批可以利用。張學成於2009年從他人手中轉包而來，面積達15公頃，惟他近年來在未取得合法手續下，違法砍伐林木逾2,800棵。

報道又指，張學成案同樣是被人舉報而揭發，舉報人稱，張學成和其弟弟張學功從2011年以來，組織、指揮多人非法砍伐林木，「落葉松等樹木被砍倒，曾堆放在森林公路兩側，蔚為壯觀，然後全部銷售」。當地警方已把案件定性為重大林木盜伐案，今年4月30日成立專案組，並於翌日與該市林草局組成聯合調查組，深入林區調查取證近半個月。

據了解，張學成因舉報黑龍江曹園文化投資有限公司違規侵佔國有林地，私建莊園「曹園」而聲名大噪，一度擁有3萬多粉絲。「曹園」事件亦令上述公司多名高層被捕，當地多名官員被問責，曹園亦被爆破拆除，夷為平地。