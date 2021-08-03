德海軍派護衞艦赴南海　近20年來首次

德國海軍護衞艦巴伐利亞號（Frigate Bayern）周一（2日）從北海軍港威廉港（Wilhelmshaven）啟航，出發前往西太平洋，途中將會穿越南海，是自2002年首次，受中國高度關注。國防部長克蘭普-卡倫鮑爾表示，此行目標是維護國際法，並確保海上航行不受限制。

據德媒報道，巴伐利亞號將進行為期7個月的任務，並預計在12月中旬穿越南海。航程途經巴基斯坦、澳洲、關島、日本、南韓、越南、新加坡、印度等地，並計劃與聯盟國家進行聯合軍演。報道又指，巴伐利亞號載有240名官兵，已準備好應付中國軍艦尾隨、戰機靠近等各種情況。

德國外交部長馬斯強調，本次任務目標是與夥伴國家一起維護國際法和印太地區的安全。他又指，未來的國際秩序在印太區域決定，德國因此派艦維護前往序，並與日本和澳洲進行安全對話。

報道又指，德國派軍艦巡航西太平洋和南海，料會引起中國不滿。為保持與北京對話管道暢通，總理默克爾一度要求巴伐利亞號順道訪問上海，不過中方至今未有回應。另為了避免得罪北京，軍艦在11月結束在日本的任務後，將避開台灣海峽，經台灣東部外海前往越南。