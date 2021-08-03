曲靖出土約4.19億年前盔甲魚類化石　為三尖魚科新屬種

國際學術期刊《歷史生物學》近日發表中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（中科院古脊椎所）最新古魚化石研究成果論文，表示雲南省曲靖市發現約4.19億年前的盔甲魚類化石，是三尖魚科的一個新屬種，並命名為「劉氏鐮角魚」。

內媒周一（2日）引述專家報道，劉氏鐮角魚是目前已知最古老、最原始的三尖魚科成員。論文通訊作者、中科院古脊椎所蓋志琨副研究員表示，鐮角魚在大的分類上屬於無頜類盔甲魚亞綱，目前僅有一塊比較完整的化石，是盔甲魚類研究者劉玉海上世紀80年代在曲靖野外考察時發現，但該地已難以再發現新的化石材料。

此次的發現豐富了該魚科的形態特徵，為盔甲魚類的輻射演化提供關鍵研究材料。同時，對於研究三尖魚科的起源、多樣性和古地理分布，以及探討盔甲魚類角和吻突的形態功能也具有重要意義。

蓋志琨表示，新屬種的主要特徵是頭甲近三角形；吻緣具有明顯的吻角但無吻突；具有發育的角和內角，且二者夾角約為90度（呈鐮刀狀）；中背孔呈裂隙形；感覺管系統為典型的真盔甲魚型；頭甲側緣光滑；頭甲紋飾由顆粒狀的瘤點組成。